Infrastrutture: Kosovo, Generali Costruzioni Ferroviarie dà il via a modernizzazione rete ferroviaria (6)

- Il Corridoio 10 è lungo complessivamente 250 chilometri di cui 148 in Kosovo e i restanti 102 nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in Serbia. La sua integrazione nel corridoio orientale/Est Mediterraneo consentirà di collegare i Balcani con l'Austria, la Grecia e la Bulgaria. Per quanto concerne il Kosovo, la linea è stata suddivisa in tre sezioni, corrispondenti ad altrettante fasi progettuali. La fase 1, per la quale si è dato ufficialmente il via ai lavori con la firma del contratto, comprende i 68 chilometri di binario che attraversano il Kosovo meridionale dalla città di Hani i Elezit, sul confine con la Macedonia, a Fushë Kosovë, stazione centrale della capitale Pristina. Seguiranno a breve la Fase 2, con i lavori lungo i 34 chilometri della tratta dalla capitale a Mitrovica, e la Fase 3 con i restanti 42 chilometri circa da Mitrovica verso il confine nord con la Serbia. (Com)