Kosovo-Serbia: Consiglio di sicurezza Onu, appelli a Pristina per abolizione dazi ma rimane la distanza (2)

- Il Kosovo insiste da tempo per l’abolizione delle riunioni regolari sul rapporto trimestrale del segretario generale Onu sulla situazione nel paese: l’ambasciatore kosovaro negli Stati Uniti, Vlora Citaku, ha definito tale riunioni “un teatro” nel quale la Serbia può ripetere le sue “menzogne” bollando come “incredibile" il fatto che alla discussione sui rapporti tra Pristina e Belgrado sia stato dedicato più tempo rispetto alle crisi in altri paesi: Siria, Yemen e Venezuela. Di parere opposto la Serbia, che continua a ritenere indispensabile l’attenzione internazionale sulla questione del Kosovo in particolare alla luce degli ultimi eventi: come ammesso dallo stesso ministro degli Esteri Ivica Dacic, Belgrado ha dovuto insistere molto nei giorni scorsi per convincere alcuni paesi dell’Onu - su tutti Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Polonia - all’inserimento del tema nell’agenda dei lavori. (segue) (Kop)