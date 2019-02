Kosovo: premier Haradinaj, "né io né il presidente Thaci siamo i padroni del paese"

- Negoziati sulla modifica del territorio del Kosovo sarebbero una violazione della Costituzione: lo ha ribadito il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj. Come riportato dall'emittente "Rtk", Haradinaj ha affermato che né lui né il presidente Hashim Thaci sono "i padroni" del Kosovo. "Ci sono due milioni di cittadini. E c'è una dichiarazione d'indipendenza. Se qualcuno osa negoziare sul territorio del Kosovo, lui è contro la Costituzione", ha dichiarato Haradinaj in riferimento alle aperture del presidente Thaci per una modifica dei confini tra Kosovo e Serbia. Secondo il premier, un accordo finale tra Pristina e Belgrado sarebbe più facilmente raggiungibile senza aprire la questione della modifica dei confini. (Kop)