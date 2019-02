Kosovo-Serbia: ambasciatore kosovaro negli Usa, Consiglio sicurezza Onu sta diventando "un teatro" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha commentato ieri le dichiarazioni del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, secondo cui il problema maggiore nelle relazioni tra Kosovo e Serbia è stata la decisione di Pristina di aumentare le tasse di importazione al 100 per cento sulle merci provenienti dalla Serbia. "Le autorità del Kosovo hanno cessato le loro comunicazione con la missione Onu nel paese Unmik che diffonde rapporti che non corrispondono alla realtà”, ha accusato Haradinaj. Secondo quanto riportato dall’emittente “Rtk”, Haradinaj ha detto che queste affermazioni “non riflettono la realtà”. "Il Kosovo ha cessato la sua comunicazione con l'Unmik, non stiamo più comunicando con loro. Lo staff dell'Unmik sta scrivendo queste relazioni e le inoltra all'Onu. Non penso che questo rifletta la realtà", ha affermato Haradinaj. (segue) (Kop)