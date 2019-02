Etiopia-Guinea: premier Ahmed riceve presidente Condé, firmato accordo di partenariato strategico

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha ricevuto oggi il presidente guineano Alpha Condé, in visita ufficiale ad Addis Abeba. Nel corso dell’incontro, come riferito su Twitter dall’ufficio del governo etiope, le due parti hanno riaffermato l'amicizia tra i due paesi come base per rafforzare le relazioni bilaterali. Condé, da parte sua, ha elogiato il premier Ahmed per il processo di democratizzazione avviato nel paese. Le due parti hanno inoltre assistito alla firma di un accordo di partenariato strategico che prevede la creazione di una commissione ministeriale congiunta nei settori dell’agricoltura, dei servizi aerei, della sanità, della scienza, dell’istruzione superiore, della cultura e del turismo. L’incontro è stato preceduto ieri da una riunione della Commissione ministeriale congiunta etiope-guineana. Condé è arrivato ieri ad Addis Abeba per una visita ufficiale di tre giorni, nel corso della quale incontrerà anche il presidente etiope Sahle-Work Zewde. L'Etiopia e la Repubblica di Guinea vantano relazioni di lunga data, che risalgono agli anni '60.(Res)