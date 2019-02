Difesa: Canada, "suggerimento" Usa di rimpatriare combattenti stranieri dello Stato islamico non è una priorità del governo

- Il governo del Canada non darà priorità al rimpatrio dalla Siria dei combattenti stranieri (i cosiddetti "foreign fighter"), nonostante la richiesta fatta lunedì dal dipartimento di Stato Usa. Lo ha dichiarato il ministro canadese per la Sicurezza pubblica Ralph Goodale che, invece, ha ribadito come gli sforzi saranno concentrati sulla denuncia di quei combattenti e sul possibile recupero dei bambini nati in Canada portati all'estero dai genitori per combattere con lo Stato islamico e che ora sono detenuti nelle prigioni curde o siriane. "Abbiamo ascoltato la richiesta degli Stati Uniti, ma rimane il fatto che (quella) è una parte del mondo pericolosa in cui non abbiamo una presenza diplomatica e non metteremo i nostri funzionari diplomatici o consolari a rischio", ha detto ai giornalisti il ministro. Goodale ha detto che le persone che si sono unite allo Stato islamico devono assumersi il peso delle loro decisioni e che le vite dei canadesi non saranno messe in pericolo per cercare di riportarli in Canada. Lunedì gli Stati Uniti hanno chiesto che i militanti stranieri dello Stato islamico, catturati dalle forze democratiche siriane curde (Sdf), vengano giudicati sul proprio territorio. (Res)