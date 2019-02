Immigrazione: sottosegretario Molteni, massima attenzione a confine italo-sloveno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione avviata tra governo nazionale e regione Friuli Venezia Giulia in relazione alle attività di contrasto all'immigrazione clandestina ha prodotto già buoni risultati; alla luce di una prevista ripresa di flussi dalla rotta balcanica, le misure saranno tuttavia rafforzate per controllare e bloccare gli ingressi irregolari sui confini italo-sloveni dell'estremo nordest. Lo hanno ribadito oggi il sottosegretario agli Interni, Nicola Molteni, e l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, al termine di un attento sopralluogo, effettuato insieme al commissario di governo Valerio Valenti e al questore Giuseppe Petronzi, ai valichi sensibili nell'area triestina. Lo riferisce l'agenzia di stampa regionale del Friuli Venezia Giulia (Arc). A essere monitorati sono stati in particolare Dolina e Draga Sant'Elia, individuati come punti primari di accesso pedonale, e il confine principale di Pese da dove, è stato detto, proviene la maggior parte del traffico veicolare di esseri umani, trasportati dai passeur all'interno di furgoni e scaricati sul Carso o, in alcuni casi, perfino nel centro città. (segue) (Res)