Paraguay: governo firma accordo di cooperazione con il Cern di Ginevra

- Il Consiglio nazionale per la Scienza e la tecnologia del Paraguay (Conacyt) ha firmato oggi un accordo di cooperazione con il Consiglio europeo per le ricerche sul nucleare (Cern). La firma è avvenuta presso la sede del Cern di Bern,a in Svizzera, alla presenza del ministro degli Esteri sudamericano Luis Alberto Castiglioni. L'accordo,segnala una nota del governo di Assunzione, permetterà alla comunità scientifica del Paraguay di partecipare agli studi di ricerca e sviluppo che porta avanti l'istituto europeo, specialmente in materia di tecnologia dell'informazione (big data e deep learning), di medicina (diagnosi e nuove terapie). Il ministro Castiglioni si è detto "onorato di poter avviare un'opportunità per la partecipazione di scienziati, ingegneri e tecnici della Repubblica del Paraguay in progetti di ricerca del Cern". (segue) (Abu)