Medio Oriente: entra nel vivo la visita del ministro Moavero in Israele

- Entra oggi nel vivo l'articolata visita in Israele e Palestina del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, in corso da ieri fino al 30 gennaio prossimo. Secondo quanto riferito dalla Farnesina in un comunicato, la missione in Israele prende formale avvio a Gerusalemme, con un omaggio e onore alle vittime dell’Olocausto nel quadro delle celebrazioni della “Giornata della memoria”, in particolare con una solenne cerimonia nella Tenda della Rimembranza dello Yad Vashem del Museo dell’Olocausto. Il ministro aprirà poi i lavori della conferenza “Le parole e le radici: Primo Levi a 100 anni dalla nascita”, organizzata dall’Istituto italiano di Cultura di Tel Aviv. Ci sarà, quindi, un incontro con la numerosa comunità italiana residente in Israele. A pochi giorni dal 70mo anniversario dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra Italia e Israele, il 7 febbraio 1949, la missione del ministro celebrerà l’importante ricorrenza e il dinamismo dei rapporti fra i due paesi. Un solido legame di cooperazione in tutti i settori dell’economia, della cultura e della scienza. Sono previste riunioni con il capo dello Stato, Reuven Rivlin, e con il primo ministro, Benjamin Netanyahu, che ricopre anche l’incarico di ministro degli Esteri. (segue) (Res)