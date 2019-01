Canada-Cina: oltre 140 studiosi internazionali ed ex diplomatici esortano Pechino a liberare i due canadesi arrestati

- Cinque ex ambasciatori canadesi in Cina sono tra gli oltre 140 ex diplomatici e importanti accademici che hanno firmato una lettera aperta al presidente cinese Xi Jinping chiedendogli di rilasciare immediatamente due canadesi detenuti, l'ex diplomatico Michael Kovrig e l'uomo d'affari Michael Spavor. I firmatari chiedono al presidente Xi di rilasciare i due canadesi arrestati lo scorso mese con l'accusa di "mettere in pericolo la sicurezza nazionale", avvertendo che la situazione sta causando un raffreddamento delle relazioni della Cina con il resto del mondo. Secondo quanto riferisce la stampa canadese, nella lettera Michael Kovrig e Michael Spavor sono descritti come uomini dediti alla costruzione delle relazioni tra la Cina e altri paesi, che hanno lavorato per ottenere una migliore comprensione delle posizioni della Cina su questioni internazionali attraverso incontri con funzionari, ricercatori e studiosi. (segue) (Res)