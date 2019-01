Nepal: ministero Istruzione, completato il rapporto sull’università

- Il ministro dell’Istruzione, della scienza e della tecnologia del Nepal, Giriraj Mani Pokhrel, ha inviato ieri al primo ministro, Khadga Prasad Sharma Oli, il rapporto sull’istruzione universitaria redatto da unatask force formata lo scorso agosto e incaricata di suggerire i criteri per l’istituzione e il funzionamento delle università nel contesto della transizione al sistema federale. Il comitato è stato guidato da Dev Raj Adhikari, segretario dell’ente regolatore University Grants Commission. Il documento raccomanda di non consentire alle università del paese di affiliarsi a nuovi college finché non saranno definite le strutture statali e federali per il settore universitario, di prescrivere ai college la certificazione dell’Agenzia per l’assicurazione della qualità nell’istruzione superiore e di sospendere la registrazione di college pubblici e privati nel registro delle imprese. (segue) (Inn)