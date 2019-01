Energia: Kazakhstan al decimo posto in classifica prezzi benzina globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan ha ottenuto il decimo posto nella classifica dei prezzi della benzina nel mondo. Il prezzo per litro nel paese è in media pari a 0,48 dollari, stando a quanto riferiscono ai media kazakhi. È interessante notare che tra i paesi della Comunità degli Stati indipendenti (Csi), la benzina è meno costosa solo in Turkmenistan e Azerbaigian: rispettivamente 0,43 e 0,47 dollari. Negli Stati Uniti, in Russia e in Pakistan, la benzina costa in 0,68 dollari e in Cina è di circa un dollaro. La benzina più economica è in Venezuela: 0,01 dollari. A Singapore e in Francia, costa più di 1,5 dollari al litro, ma il dato più costoso è quello relativo a Hong Kong dove ik costo ammonta a 2,04 dollari. (segue) (Res)