Speciale energia: la compagnia mineraria statale della Mongolia verrà quotata ad Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erdenes Tavan Tolgoi, la compagnia mineraria statale della Mongolia, che controlla una delle miniere di carbone più grandi al mondo, intende raccogliere 3 miliardi di dollari quest'anno, tramite la quotazione del 30 per cento del suo capitale azionario presso la Borsa di Hong Kong. Lo ha annunciato l'ad dell'azienda, Gankhuyag Battulga. Si tratta di una buona notizia per Hong Kong, che nel 2018 si è classificata al primo posto mondiale come piazza per le Ipo, ma che secondo gli analisti il prossimo anno vedrà calare significativamente il volume delle offerte iniziali. La notizia dell'Ipo è positiva anche per i cittadini della Mongolia, cui nel 2012 è stato distribuito a titolo gratuito il 15 per cento del capitale azionario dell'azienda, proprio in vista dell'Ipo che dovrebbe concretizzarsi quest'anno. Da allora i cittadini della Mongolia non hanno ricevuto dividendi, né hanno potuto vendere le loro azioni, con i piani per la quotazione temporaneamente accantonati dal crollo dei prezzi globali del carbone e dalle tendenze nazionalistiche domestiche. In concomitanza con l'Ipo ad Hong Kong, le azioni di Erdenes Tavan Tolgoi diverranno scambiabili anche sulla Borsa della Mongolia. (Res)