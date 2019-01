Fincantieri: Tajani, governo raccoglie tempesta, non si va verso creazione di campioni europei

- Su Fincantieri, la scelta fatta non va verso la creazione di campioni europei, ma il governo, avendo "dichiarato guerra al mondo intero" non può aspettarsi "gesti di amicizia". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. "Certamente non è la scelta che va nella creazione di campioni europei. Gli avversari non sono dentro l'Unione europea: i nostri avversari sono i giganti mondiali, penso soprattutto alla Cina" ha detto. "Dovremmo cambiare la politica della concorrenza in Europa per permettere ad aggregazioni europee di poter essere più competitive. Certamente, se l'Italia non è in grado di trattare con la Commissione europea difficilmente si potrà avere un risultato positivo per un'impresa italiana che finalmente acquista un'impresa di un'altra parte dell'Unione europea. Detto questo, noi abbiamo bisogno di campioni in grado di competere soprattutto con gli avversari cinesi" ha proseguito."Chi semina vento raccoglie tempesta: questo governo ha dichiarato guerra al mondo intero e sta perdendo su tutti i fronti. Ha dichiarato guerra alla Commissione europea e al primo colpo di tosse di Juncker ha fatto una precipitosa marcia indietro, chiedendo poi di avere il permesso di poter fare qualcosa. Ha dichiarato guerra a tutti i paesi dell'Ue, comprese la Francia e la Germania, poi non ci si può aspettare in continuazione gesti di amicizia. Un paese che vuole contare in Europa deve essere un interlocutore credibile, affidabile e serio, che discute, che non usa la violenza, ma usa la forza. Questo governo parla molto a Roma, e non parla affatto nelle altre sedi in cui si prendono le decisioni importanti. Poi non si può lamentare se ci sono delle reazioni e a pagare, purtroppo, saranno i cittadini italiani".Secondo il presidente "bisogna cambiare le regole della concorrenza" perché "le regole attuali andavano bene quando la competizione era all'interno dei confini dell'Ue" mentre oggi, "con una situazione mondiale completamente diversa noi dobbiamo garantire la possibilità delle grandi imprese europee di poter competere a livello mondiale. Se continuiamo a lavorare con regole obsolete non siamo capaci di sostenere le aggregazioni europee nel confronto mondiale". Per Tajani, "l'Italia dovrebbe aver avuto la capacità di confrontarsi anche in passato con la Commissione europea per ottenere dei risultati positivi e impedire procedure di infrazioni. Questa è una capacità politica che non vedo particolarmente valorizzata da questo governo" ha spiegato, "ma, detto questo, le regole della concorrenza così come sono non vanno bene" ha concluso. (Beb)