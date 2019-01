Speciale difesa: Libia, polizia Bengasi ordina arresto di chi è in possesso di armi senza licenza

- Il direttore della sicurezza della città libica orientale di Bengasi, capitano Adil Abdel Aziz, ha ordinato ai commissariati della città dell’est della Libia di arrestare tutti coloro i quali saranno trovati in possesso di armi senza i dovuti permessi e portati davanti alla procura per essere processati. "E' stato stilato un piano sicurezza e tutte le stazioni di polizia dovranno applicarlo”, ii legge in una nota della polizia locale diramata tramite Facebook. (Res)