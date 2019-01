Speciale difesa: Libia, capo milizia Sebha denuncia mancata collaborazione forze di sicurezza locali

- Il capo della Seconda brigata della città libica meridionale di Sebha, Mohammed Abdel Jalil Mohammed, ha denunciato la mancanza di collaborazione da parte delle forze di sicurezza locali nella gestione congiunta dell’ordine pubblico. La brigata, infatti, ha istituito diversi posti di blocco in questi giorni in particolare davanti alle banche per evitare episodi di furti e rapine. Parlando ai media locali, Mohammed ha spiegato: “Le forze di sicurezza di Sebha non collaborano con noi nonostante la nostra disponibilità soprattutto nella gestione del traffico cittadino”. (Res)