India: la Camera del popolo modifica la legge sulla cittadinanza, proteste nell’Assam

- La Camera del popolo, la camera bassa del parlamento indiano, ha approvato oggi un controverso disegno di legge sulla concessione della cittadinanza a induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan. Il disegno normativo, intitolato Citizenship (Amendment) Bill, modifica la precedente legge sulla cittadinanza, del 1955, consentendo ai membri di quelle comunità perseguitate entrati in India prima del 31 dicembre 2014 di essere naturalizzati dopo sei anni di residenza invece dei dodici finora previsti. Il disegno, illustrato dal ministro dell’Interno, Rajnath Singh, è stato approvato tra le proteste dei partiti di opposizione per il riferimento alle sei confessioni religiose e l’esclusione dell’Islam; proteste si sono svolte anche fuori dalla Camera. (segue) (Inn)