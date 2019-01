India: la Camera del popolo modifica la legge sulla cittadinanza, proteste nell’Assam (2)

- Singh ha spiegato che il disegno di legge non riguarda solo l’Assam, anche se il confine di quello Stato è il confine dell’India; ha ricordato che anche in passato ci sono stati governi che hanno dato rifugio alle minoranze perseguitate provenienti da paesi vicini e ha sottolineato che i beneficiari del provvedimento “non hanno altro luogo in cui andare al di fuori dell’India". Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di minoranza, ha avvertito che la norma scatenerà divisioni etniche nell’Assam e nell’intero Nord-est e i suoi deputati hanno lasciato l’aula. Dello stesso avviso anche l’All India Trinamool Congress. (segue) (Inn)