Bimbi maltrattati: Salvini, quest'anno legge per telecamere in asili e case riposo per difendere bimbi e anziani da violenze balordi

Roma, 08 gen 15:31 - (Agenzia Nova) - Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Facebook interviene sui maltrattamenti che alcune maestre perpetravano sui bambini in un asilo di Ariccia, alle porte di Roma. "Arrestate tre maestre e una collaboratrice che in un asilo di Roma picchiavano e umiliavano bimbi tra i 3 e i 5 anni. Un impegno per il 2019 - scrive - Approvare la legge che permette di accendere le telecamere negli asili e nelle case di riposo, per difendere bimbi e anziani dalle violenze di (pochi) balordi". (Com)