Comune: Penna (M5s), Acea partner di eventi per il 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Acea, partner di eventi per il 2019. Nella Commissione Turismo, Moda, Eventi e Relazioni Internazionali, abbiamo fatto il punto con Acea sulla programmazione degli eventi nel 2019. Progetti dedicati ai giovani, allo sport ma anche a nuove idee di illuminazione per la valorizzazione dei nostri monumenti o la sicurezza delle nostre strade. In proposito, il direttore della comunicazione di Acea ha confermato che sta proseguendo secondo le aspettative il 'Piano Led' la cui prima parte è giunta alle fasi conclusive. Quasi terminata, infatti, l’illuminazione delle strade del rione Monti mentre sono stati attivati i contatti istituzionali per prevedere una seconda fase. Un sistema di luce calda che, secondo i piani, dovrebbe portare ad un risparmio energetico intorno al 50%". Lo scrive su Facebook Carola Penna, consigliere capitolino M5s."Allo studio, l’apertura di un 'Acea Camp', il progetto di un campo sportivo per i giovani che dovrebbe interessare il quadrante di Tor Pagnotta ed includere attività per ragazzi con disabilità - prosegue Penna - E ancora, l’iniziativa 'Acea per Roma', che sarà riproposta anche nel 2019 con un bando da circa 400.000 euro che verranno utilizzati per realizzare i progetti vincitori riconosciuti utili per il territorio. Queste, e molte altre iniziative, che intrecciano la salvaguardia e la valorizzazione di attività culturali con progetti tecnologici e futuribili che potrebbero concludere il 2019 con la proposta di utilizzare proprio le ultime innovazioni per riproporre in Piazza del Popolo la proiezione in fibra ottica del nostro Spelacchio, così da collegare idealmente due luoghi importanti del cuore di Roma". (Rer)