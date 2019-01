Ucraina: presidente Poroshenko, non accetteremo occupazione russa Mar d'Azov e Stretto di Kerch

- La Russia dovrebbe dare spiegazioni in merito alla presenza del nuovo sistema di difesa missilistica S-400 a Kerch e Feodosia, nel territorio della Crimea. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Petro Poroshenko, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “Non permetteremo alla Russia di decidere come l’Ucraina può utilizzare il Mar d’Azov e lo Stretto di Kerch, e useremo tutti i meccanismi legali per proteggere i nostri interessi”, ha spiegato Poroshenko. “Non riconosceremo mai l’occupazione del Mar d’Azov da parte della Russia, tantomeno l’occupazione dello Stretto di Kerch, e insisteremo sul rispetto del diritto internazionale”, ha aggiunto il presidente ucraino. (segue) (Res)