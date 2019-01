Via Sant'Arialdo: De Corato, a Rogoredo situazione emergenziale, progetti Sala promesse al vento (2)

- L'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia ribadisce poi come per risolvere il problema di spaccio nella zona sia necessaria una maggiore presenza di forze dell'ordine e vigili: "Nonostante lo sforzo della Polizia e dei Carabinieri, unica presenza dello Stato nel boschetto, ai quali va il mio apprezzamento, la situazione rimane sempre la stessa. I progetti di Sala e della sua Giunta rimangono solo delle promesse fatte al vento. Certamente non si può affrontare una situazione simile con piste per mountain bike e Italia Nostra. Non sono misure sufficienti. Il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine e della Polizia Locale è l'unica soluzione". "Mancando idee alla giunta su come affrontare la problematica, suggerisco, ancora una volta, di copiare quanto fatto in passato dal centro destra", prosegue De Corato, ricordando che "con le giunte Albertini e Moratti si era risolto il problema legato allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti all'interno di parchi e aree verdi, recintando, dove possibile, e videosorvegliando le zone, in taluni casi anche posizionando torrette di controllo all'interno degli stessi". (segue) (com)