Via Sant'Arialdo: De Corato, a Rogoredo situazione emergenziale, progetti Sala promesse al vento (3)

- L'assessore regionale fa riferimento in particolare al parco delle Cave, dove - riporta - "1.350.000 m² sono stati tolti dalle mani di spacciatori e tossicodipendenti grazie al posizionamento di un sistema di videosorveglianza e della torretta all'interno della quale ci sono schermi attraverso i quali è possibile, appunto, controllare quanto accade all'interno dell'area verde. Mentre all'ingresso, in via Bianca Milesi, è stata aperta in una ex scuola una stazione dei Carabinieri, così da garantire un maggiore presidio e controllo della zona"; e al parco delle Basiliche, di 40 700 m², che è stato recintato, con ingressi via Molino delle Armi, piazza della Vetra, via Vetere, via Santa Croce, e videosorvegliato. Anche Parco Sempione, 386 000 m², e Parco Alessandrini, 66.500 m², che si trova nello stesso municipio di quello di Rogoredo, ovvero il 4, sono stati recintati e videosorvegliati. "Insomma - conclude De Corato - visto che non esiste un presidio h24 dell'area o una rete di telecamere come quelle installate in altri parchi dal centro destra, siamo ai banchetti di spaccio come ai mercati comunali e al regolamento dei conti come nel far west. Il Comune, ancora una volta, in tutta questa vicenda latita e si limita, come suo solito, a fare proclami". (com)