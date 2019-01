Venezuela: inviato speciale del presidente cinese Xi parteciperà a insediamento di Maduro

- L'inviato speciale del presidente cinese Xi Jinping, Han Changfu, parteciperà all'insediamento del presidente venezuelano Nicolas Maduro: lo ha detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lu Kang. "Han, anche ministro dell'Agricoltura e degli affari rurali, è stato invitato dal governo venezuelano", ha detto il portavoce Lu. Maduro presterà giuramento per un nuovo mandato di sei anni nella giornata di giovedì 10. Una cerimonia che non si svolgerà dinanzi all'Assemblea nazionale (An), il parlamento controllato dalle opposizioni ma le cui funzioni non sono da tempo riconosciute dal governo, ma dinanzi alla Corte suprema. (Cip)