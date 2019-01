Testaccio: Pedica (Pd), Raggi dia adeguata assistenza a clochard

- "Raggi garantisca un’adeguata assistenza a tutti i senzatetto. È assurdo che in una città come Roma ci siano ancora 3 mila persone che non hanno neanche un alloggio di fortuna per la notte". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd, in merito alla notizia del clochard trovato morto lungo il Tevere, a Testaccio. "Soprattutto in questi giorni, in cui il freddo si fa sentire di più – sottolinea Pedica – bisogna fare il massimo per dare una sistemazione dignitosa a tutte quelle persone che dormono per strada. Le associazioni non hanno posti per accogliere tutti i clochard che dormono al gelo e bisogna fare un ulteriore sforzo per aiutarle". (Com)