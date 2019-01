Carige: Anzaldi (Pd) scrive a Cantone, "Conte ha presieduto Cdm e proposto Dl. Conflitto d'interessi?"

- Il deputato del Partito democratico, Michele Anzaldi, in una lettera inviata al presidente dell'Anac Raffaele Cantone, pubblicata sulla pagina Facebook del parlamentare, afferma: "Considerato quanto sta emergendo a mezzo stampa circa i rapporti tra il presidente del Consiglio e alcuni soggetti legati all'istituto di credito oggetto del provvedimento, si può ipotizzare per il capo del governo italiano un conflitto di interessi nell'esercizio della sua delicata funzione? Per ovvie ragioni di trasparenza del processo legislativo è un quesito di grande rilevanza anche per l'opinione pubblica", afferma Anzaldi. (segue) (Com)