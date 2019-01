Kosovo: ministro Esteri Pacolli giovedì a Berlino per incontro con omologo tedesco Mass

- Il vicepremier e ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli si recherà giovedì in visita ufficiale a Berlino su invito dell'omologo tedesco Heiko Mass. Secondo quanto riportato dall'emittente "Rtk", Pacolli e Mass discuteranno sulle principali questioni di attualità nei Balcani e sull'aumento degli investimenti tedeschi in Kosovo. Anche le questioni della liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell'Ue e il rilancio del dialogo tra Pristina e Belgrado saranno centrali nel corso della visita di Pacolli a Berlino. (Kop)