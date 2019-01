Porti: Rixi, subito confronto con Commissione europea, peculiarità nostri scali va preservata

- E' necessario avviare un confronto con la Commissione europea "perché le osservazioni sui presunti aiuti di Stato, così come sono state formulate, di fatto significherebbero una limitazione gravissima nel piano degli investimenti infrastrutturali del nostro Paese". Lo dichiara, in una nota, il viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi. "Le peculiarità dei nostri porti, che insieme a quelli spagnoli sono fondamentali per lo sviluppo del Mediterraneo, vanno preservate - continua - in quest'ottica siamo disponibili a una eventuale revisione del ruolo delle Autorità di sistema portuale e quindi della legge Delrio, che oggi penalizza e ingessa i nostri scali rispetto ai competitor del Nord Europa". (Com)