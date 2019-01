Cina: produzione di alluminio 2018 stabile oltre le 36 milioni di tonnellate

- La produzione di alluminio in Cina del mese di dicembre 2018 è rimasta stabile oltre le 2,99 milioni di tonnellate, in ribasso dello 0,3 per cento rispetto all'anno precedente, stabilizzando la produzione domestica di alluminio sui 36,12 milioni di tonnellate nel 2018. Lo riferiscono i dati diffusi dal mercato dei metalli di Shanghai, alla fine di dicembre 2018, la quantità di alluminio per uso interno si posiziona sulle 36,06 milioni di tonnellate per anno, in ribasso di 1,64 milioni di tonnellate su base annua dalla fine di giugno scorso. Le previsioni prospettano una crescita di 3,01 milioni di tonnellate (0,5 per cento) in gennaio, in calo dello 0,1 per cento rispetto lo stesso mese dello scorso anno.(Cip)