Romania-Ue: ministro Ciamba, nostra presidenza inizia in contesto politico difficile

- La presidenza romena del Consiglio dell'Unione europea si concentrerà su quattro assi di intervento: la convergenza, la sicurezza, il consolidamento e i valori comuni europei. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei della Romania, George Ciamba, oggi a Bruxelles durante la riunione del Consiglio Affari generali. Secondo quanto osservato da Ciamba, la prima presidenza romena del Consiglio Ue inizia in un "contesto politico difficile a livello europeo e internazionale". "In sostanza - ha detto -, siamo una presidenza di transizione tra diversi cicli istituzionali e ci occuperemo di casi come il Quadro finanziario pluriennale, la Brexit e le elezioni europee. Saremo anche coinvolti nell'attuale riflessione sul futuro dell'Europa. Siamo sottoposti a notevoli pressioni durante il mandato della nostra presidenza, ma anche in futuro, e dobbiamo fare del nostro meglio per completare tutti questi dossier a nostro vantaggio, di tutti, anche se affrontiamo molte pressioni e problemi, perché tutto dipende dalla nostra volontà come stati membri". (segue) (Rob)