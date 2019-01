Romania-Ue: ministro Ciamba, nostra presidenza inizia in contesto politico difficile (2)

- A modo di vedere del ministro romeno, "il compito della presidenza è di agire da onesto meditatore. E crediamo - ha proseguito - che la coesione sia la strada da seguire, come abbiamo già detto". Come ribadito da Ciamba, "il motto della presidenza romena al Consiglio dell'Unione europea è la coesione". "La coesione - ha dichiarato è il motto della nostra presidenza e comprendiamo la coesione in tutte le sue dimensioni. Poi abbiamo bisogno di rafforzare la coesione economica della coesione, come un catalizzatore di recupero, eliminando le differenze tra gli Stati membri. E inoltre, dobbiamo rafforzare il mercato unico e la dimensione sociale della coesione. (segue) (Rob)