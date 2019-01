Romania-Ue: ministro Ciamba, nostra presidenza inizia in contesto politico difficile (3)

- "Vogliamo contribuire alla coesione europea. Vogliamo pari opportunità per tutti i cittadini europei. Vogliamo creare posti di lavoro e vogliamo creare un'Europa più sicura con una coesione crescente tra gli Stati membri", ha rimarcato Ciamba aggiungendo: "Dobbiamo affrontare le nuove sfide alla sicurezza che minacciano la sicurezza dei cittadini europei e vogliamo sostenere iniziative di cooperazione nel settore. Vogliamo rafforzare il ruolo globale svolto dall'Ue, promuovere la politica di allargamento dell'Unione e garantire che il ruolo dell'Europa in Africa e Asia meridionale sia più attivo. Vogliamo stimolare la solidarietà e la coesione di alcune politiche come quella anti-discriminazione, le pari opportunità, la parità di trattamento per uomini e donne. Inoltre, vogliamo un maggiore coinvolgimento dei cittadini, soprattutto dei giovani in tematiche europee", ha detto Ciamba. (segue) (Rob)