Romania-Ue: ministro Ciamba, nostra presidenza inizia in contesto politico difficile (4)

- Il ministro romeno ha quindi ricordato il vertice di Sibiu, che si terrà il 9 maggio nella città della Romania, per trasmettere il messaggio di "unità" a livello europeo. "Avremo elezioni europee a maggio e cercheremo di mettere a punto il maggior numero possibile di documenti legislativi. Nei primi mesi del nostro mandato, continueremo anche sugli altri fascicoli non legislativi. Avremo anche il summit informale a Sibiu. Vogliamo che questo evento invii un messaggio di unità dell'Unione all'Unione", ha detto Ciamba che oggi ha presieduto la riunione del Consiglio "Affari generali" a Bruxelles in quanto ministro del paese che ha assunto la presidenza di turno. (Rob)