Ue: convergenza, valori comuni e sicurezza, i pilastri della presidenza di turno romena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le priorità della presidenza rumena, presentate oggi al Consiglio affari generali, si concentreranno su quattro pilastri: Europa della convergenza; Europa più sicura; Europa come attore globale più forte; Europa dei valori comuni. Lo ha reso noto il Consiglio dell'Unione europea. "Sono onorato di presiedere il Consiglio affari generali durante la prima presidenza romena del Consiglio dell'Ue. Il nostro mandato si svolgerà durante un semestre particolarmente dinamico contrassegnato da Brexit, negoziati sul prossimo quadro finanziario pluriennale, fase finale del processo di riflessione sul futuro dell'Europa ed elezioni per il Parlamento europeo. In questo momento importante, vogliamo concentrarci sulla costruzione di una Ue più forte e più coesa. Siamo determinati a fare della nostra prima presidenza del Consiglio un successo", ha detto il ministro per gli Affari europei romeno, George Ciamba. (Beb)