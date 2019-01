Speciale difesa: Usa, presidente Trump in visita il 10 gennaio al confine sud con il Messico

- Il presidente statunitense Donald Trump si recherà il 10 gennaio prossimo in visita al confine sud con il Messico. Lo ha annunciato in un tweet la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders. “Il presidente Trump si recherà giovedì al confine sud con il Messico per incontrare il personale in prima linea nella crisi nazionale di sicurezza e umanitaria in corso”, ha dichiarato la portavoce. Trump si è recato per la prima volta in visita al confine nella veste di presidente 10 mesi fa. Trump ha già dichiarato che non firmerà alcun progetto di legge per finanziare il governo che non includa i 5,7 miliardi di dollari per finanziare la costruzione di un muro al confine. Domenica lo stesso Trump ha confermato la sua flessibilità in merito all'idea di costruire un muro di acciaio."Ho informato i miei di dire che costruiremo una barriera d'acciaio", ha detto Trump ai giornalisti dopo essere tornato alla Casa Bianca da una riunione con alti funzionari a Camp David. (Res)