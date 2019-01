Speciale difesa: Russia, in corso sviluppo nuovo missile da crociera Kalibr-M

- La Federazione Russa sta portando avanti lo sviluppo di un nuovo missile da crociera Kalibr-M per la Marina militare, la cui gittata sarà superiore a 4.500 chilometri. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Tass”, alla quale una fonte interna al complesso militare-industriale del paese ha rilasciato oggi alcune dichiarazioni. “Il nuovo missile da crociera ad alta precisione Kalibr-M si trova attualmente in fase di sviluppo, e avrà una gittata superiore a 4.500 chilometri. Il progetto, finanziato dal ministero della Difesa, si trova attualmente nella fase di ricerca scientifica”, ha dichiarato la fonte, aggiungendo che lo sviluppo del missile dovrà essere ultimato entro il 2027. Stando alle informazioni riportate dalla testata giornalistica, il nuovo missile sarà diverso da quelli attualmente in uso in termini di gittata e di dimensioni. “Sarà molto più grande: il peso si dovrebbe avvicinare alla tonnellata. Verrà impiegato per la distruzione di bersagli terrestri, e sarà equipaggiato con testate sia convenzionali che nucleari”, ha aggiunto la fonte, le cui dichiarazioni, ha specificato “Tass”, non hanno ancora trovato una conferma ufficiale. (Rum)