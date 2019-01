Speciale difesa: Bosnia, presidente Repubblica Srpska Cvijanovic, possibile la "morte naturale" del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bosnia Erzegovina è possibile "tutto, persino la morte naturale del paese". Lo ha dichiarato oggi il presidente della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, Zeljka Cvijanovic, in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa "Sputnik" alla vigilia della Giornata della Repubblica Srpska, festeggiamento dell'anniversario dalla fondazione dell'entità. Cvijanovic ha detto che "la morte naturale è possibile dato che non ci sono partner per discorsi seri, ma è presente invece una testardaggine unilaterale, soprattutto da parte dei politici di Sarajevo (ovvero i bosniaci musulmani)". Cvijanovic ha dichiarato che "si tenta sempre di addossare la colpa alla Repubblica Srpska e nessuno parla dei deficit della Bosnia". Il presidente di Banja Luka ha detto che "in Bosnia non esiste la volontà per un dialogo interno, anche per il fatto che una parte della comunità internazionale promuove la politica bosniaca musulmana". Per quanto riguarda i festeggiamenti del nove gennaio, Cvijanovic ha affermato di essere "orgogliosa ed eccitata". Cvijanovic ha dichiarato che "esiste sempre il rischio che qualcuno cerchi di minare una giornata di festeggiamenti". I festeggiamenti del nove gennaio hanno creato nei giorni passati numerose tensioni politiche all'interno della Bosnia. L'ex presidente della Repubblica Srpska Milorad Dodik, che ricopre attualmente l'incarico del presidente di turno della presidenza tripartita bosniaca, ha indetto nel 2016 un referendum popolare contro la decisione vincolante della Corte costituzionale di abolire la Giornata della Repubblica Srpska, in quanto irrispettoso della popolazione non serba. Il referendum ha portato l'amministrazione di Washington a imporre sanzioni nei confronti di Dodik. (Bos)