Speciale difesa: Grecia, ministro Pappas, assicurata maggioranza in parlamento per ratifica accordo di Prespa

- Il governo greco è certo di avere assicurato la maggioranza parlamentare necessaria per ratificare l'accordo di Prespa. Lo ha dichiarato il ministro per la Politica digitale, telecomunicazioni e i media ellenico, Nikos Pappas in un'intervista all'emittente pubblica “Ert”. Pappas ha osservato che tutte le parti sono a conoscenza delle obiezioni sollevate dal leader dei Greci indipendenti (Anel) e ministro della Difesa, Panos Kammenos, all'accordo di Prespa. Tuttavia, ha aggiunto il ministro, continueranno gli sforzi per persuadere Kammenos ed altri parlamentari sui benefici dell'accordo. "Come ha sottolineato il primo ministro (Alexis Tsipras), la Grecia non si ritirerà dalle posizioni dell'accordo di Prespa", ha spiegato Pappas sottolineando l’importanza che dell’intesa raggiunta lo scorso giugno per il cambio del nome del paese macedone. Per quanto riguarda le richieste del principale partito di opposizione Nuova democrazia (Nd) al governo di trovare un’altra maggioranza all’Assemblea nazionale per via della posizione critica di Kammenos, il ministro ha replicato invitando Nd a presentare una mozione di sfiducia "in modo da poter vedere chi è veramente isolato politicamente". Intervenuto ieri sulla questione, il ministro dell’Interno di Atene, Alexis Charitsis, ha affermato che la maggioranza dei parlamentari greci è consapevole che l’accordo di Prespa sul nome migliorerà la posizione geopolitica della Grecia e in particolare la posizione della parte settentrionale del paese. "La maggioranza in parlamento comprende che l'accordo di Prespa promuove la posizione geopolitica della Grecia, in particolare la posizione della Grecia settentrionale, ed è certo che ci sarà una maggioranza assoluta in parlamento", ha affermato Charitsis, secondo cui il paese non farà “marcia indietro” sull’accordo, confermando che il parlamento ellenico provvederà alla ratifica dell’accordo. “Non faremo marcia indietro, procederemo con la ratifica dell'accordo di Prespa al parlamento greco, in quanto risolve un problema di vecchia data in modo benefico a livello nazionale", ha osservato ancora il ministro. (Gra)