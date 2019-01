Estonia-Russia: premier Ratas auspica miglioramento rapporti Tallinn-Mosca

- Il primo ministro estone Juri Ratas ha espresso l’auspicio di un miglioramento nelle relazioni con la Russia. Lo rende noto l’ufficio stampa del governo di Tallinn, ripreso dai media russi. “Nel corso dell’incontro odierno con l’ambasciatore russo Aleksander Petrov, il premier ha espresso la speranza di un miglioramento delle relazioni bilaterali. Ratas ha ringraziato l’ambasciatore per gli auguri di fine anno indirizzatigli dall’omologo Dmitrij Medvedev, ricordando di aver fatto altrettanto”, si legge nella nota del governo estone. Ratas ha poi ribadito la propria preoccupazione per l’esito dei marinai ucraini attualmente detenuti in territorio russo a seguito dello scontro di fine novembre nello Stretto di Kerch. (Res)