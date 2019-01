Ue: contrasto a disinformazione tra temi discussi a Consiglio affari generali

- I ministri europei oggi al Consiglio affari generali hanno avuto uno scambio di opinioni su come rispondere alla disinformazione, tenendo in particolare conto le prossime elezioni europee. Lo ha reso noto il Consiglio dell'Unione europea. La discussione di oggi è seguita alle iniziative per contrastare la disinformazione e alle richieste del Consiglio europeo per lo sviluppo di una risposta coordinata. Nella riunione del 13 e 14 dicembre 2018, i leader dell'Ue hanno chiesto l'attuazione rapida e coordinata del piano d'azione comune contro la disinformazione presentata dalla Commissione e dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza lo scorso 5 dicembre. (segue) (Beb)