Ue: contrasto a disinformazione tra temi discussi a Consiglio affari generali (2)

- I ministri hanno discusso di quali elementi del piano d'azione dovrebbero essere affrontati in via prioritaria, come il garantire la coerenza tra le dimensioni interne ed esterne e come aumentare la consapevolezza pubblica della questione. "La disinformazione è diventata una delle principali sfide per le nostre democrazie. Per essere efficaci, sono necessari sforzi congiunti che coinvolgono l'Ue, gli Stati membri, le piattaforme online e la società civile. L'azione è particolarmente urgente prima delle elezioni del Parlamento europeo 2019, ma dobbiamo anche sviluppare una strategia più a lungo termine, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali", ha detto George Ciamba, ministro per gli Affari europei della Romania, paese che detiene la presidenza di turno del Consiglio Ue. (Beb)