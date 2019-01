Rifiuti: Ciacciarelli, si scriva parola fine a emergenza Roma, urge piano regionale con partecipazione sindaci

- "Dopo i presidi romani, anche l'Ordine dei Medici di Roma interviene per lanciare un grido di allarme in merito all'emergenza rifiuti della Capitale che rappresenta un rischio per la salute pubblica. E' il momento di scrivere la parola fine alla mala gestione dei rifiuti nella Regione Lazio ed, altresì, interrompere lo scaricabarile tra la Regione e l'amministrazione Raggi. Urge un piano rifiuti regionale che veda i sindaci partecipi nell'elaborazione, essendo i primi interpreti delle istanze dei cittadini e rappresentanti delle esigenze dei singoli territori. Il piano rifiuti dovrà tenere conto della complessa situazione ambientale delle province; mi preme, a tal proposito, evidenziare che la provincia di Frosinone non può essere vittima di un'errata gestione dei rifiuti regionale. Lavoreremo con il gruppo regionale di Forza Italia ad una proposta da inviare al Presidente Zingaretti per sollecitarlo a risolvere questa situazione di emergenza." E' quanto dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli, presidente della V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio.(Com)