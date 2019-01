Ucraina: ministro Esteri Klimkin, improbabile che il paese aderisca a breve a Unione europea e Nato

- L'Ucraina nel prossimo futuro difficilmente entrerà a far parte dell'Unione Europea o diventerà un membro della Nato. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino, Pavel Klimkin. "Questo è ciò che l'Ucraina è oggi; mi sento di dire che il paese non aderirà all'Ue entro il prossimo anno, o i prossimi due, così come per la Nato", ha dichiarato il ministro all'emittente televisiva ucraina "1+1". "Abbiamo bisogno di un consenso nella Nato, e dobbiamo fare qualcosa in Ucraina, dal momento che noi stessi non siamo pronti", ha osservato Klimkin. (Res)