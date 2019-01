Kosovo: presidente Thaci dichiara 2019 "anno della Nato"

- Il 2019 sarà per il Kosovo "l'anno della Nato": lo ha stabilito oggi il presidente Hashim Thaci. "Quest'anno segna il 20mo anniversario dell'intervento umanitario della Nato in Kosovo; un intervento che ha avuto luogo dopo i massacri, la pulizia etnica e i crimini perpetrati dalla forze serbe a danno della popolazione civile in Kosovo, e dopo il fallimento dell'impegno della diplomazia globale nel trovare una soluzione pacifica per il Kosovo", ha dichiarato Thaci annunciando la decisione.Il 24 marzo 1999 le Forze aeree della Nato hanno avviato una campagna di bombardamenti sulla Serbia, durata 78 giorni, per porre fine al conflitto tra le parti. "Il popolo del Kosovo rimarrà eternamente grato agli Stati membri della Nato per il loro sostegno", ha dichiarato Thaci come riportato da una nota dell'ufficio presidenziale kosovaro.(Kop)