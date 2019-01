Stadi: Maestri (Possibile), Salvini accarezza estremisti da curva e nega razzismo

- Andrea Maestri, della segreteria nazionale di Possibile, commentando le posizioni di Salvini sulle misure da adottare contro la violenza negli stadi, afferma in una nota: "Il pugno duro che Matteo Salvini usa contro le persone in fuga dalle guerre diventa una carezza agli estremisti delle curve negli stadi". Per poi argomentare: "Il ministro dell'Interno, del resto già fotografato in compagnia di un capo ultrà condannato, continua ad assecondare le richieste delle frange più pericolose del tifo: non a caso ha annunciato il contrasto al divieto di trasferta per le partite a rischio e addirittura ha negato i cori razzisti, minimizzando la portata del problema. L'ennesima conferma di quale sia la posizione di Salvini su violenza e razzismo". Infine, l'esponente di Possibile aggiunge: "I provvedimenti dovrebbero andare in tutt'altra direzione per favorire la presenza delle famiglie negli stadi. Lo scopo deve essere un altro: vietare a gruppi, molto spesso legati all'estrema destra, di dettare legge, disincentivando molti tifosi ad andare per vedere le partite con i bambini. Ricordiamo al ministro dell'Interno, troppo distratto dalla propaganda, che il suo compito è quello di garantire sicurezza e legalità. Ovunque, stadi compresi". (Com)