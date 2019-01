Teatro Eliseo: Barbareschi, Campidoglio disinteressato e Raggi nemmeno risponde al telefono

- Il direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma ha rilasciato oggi una lunga intervista al quotidiano "Il Foglio" ripercorrendo la storia di un luogo che ha compiuto cent'anni nel 2018 e che è diventato, a tre anni dalla riapertura, "un polo di interesse culturale multimediale". Partendo dalla fine, e cioè da oggi, c' è un Barbareschi "orgoglioso": quattro spettacoli teatrali prodotti, il "Cyrano" con le code fuori, quaranta serate di Eliseo Cultura, gli eventi di Eliseo Musica ed Eliseo Ragazzi, una serie tv e le produzioni cinematografiche (tra tutte: il nuovo film di Fausto Brizzi post #metoo italiano, il film su Mia Martini, il film con Luca Zingaretti nel ruolo di un trans in una famiglia distopica). Ma oggi si dice un po' sconcertato. "Ho restaurato e rilanciato un luogo d' eccellenza, dentro e fuori, spendendo più di 12 milioni di euro tra acquisto e lavori - racconta Barbareschi - Mi hanno fatto sapere, tempo fa, che per il ministro Bonisoli se l'Eliseo chiude non è un problema. L'ho chiamato per chiedergli spiegazioni ma non mi hai mai risposto, e allora io invito i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini: venite a vedere il posto che il ministro vuole chiudere, uno dei primi teatri italiani". Il tema è più ampio: "Il tema è la politica che non vuole valorizzare. Il non-desiderio di competenza, dice Barbareschi, a Roma "è più evidente che mai": "A parte il ministro che dice che se l' Eliseo chiude non è un problema, c'è anche il sindaco Virginia Raggi che non ha mai neanche fatto la cortesia di rispondere al telefono, per non dire di venire a vedere come sta questo teatro storico; e il vicesindaco Luca Bergamo mi ha fatto sapere che il comune non è interessato a partecipare alla vita culturale di questo teatro. Strano: per legge le istituzioni locali dovrebbero essere interessate, vista la rilevanza culturale. Tagliare oggi i fondi in un paese che già legge poco significa mettere in ginocchio un' industria. E perché? Per vendetta perché non si parlava bene di Beppe Grillo? Grillo, una simpatica parrucchiera di Rapallo che ogni tre mesi deve blaterare su qualcosa. Ora è per i gilet gialli, ma se questi diventeranno grigi con la svastica lui è capace di andare in quella direzione perché, come diceva Charlie Chaplin, non c'è cosa più pericolosa di un comico che si occupa di politica". Dall'Eliseo, Barbareschi propone un "adeguamento a modelli europei": "Nelle cose che produco, si pagano anche i grandi attori e... con cifre nella media e nel piano dei costi. Siamo sedati: e non soltanto perché si vendono droghe ovunque, nei posti frequentati dai ragazzini e non solo, e si chiude un occhio, e lo dico da persona che ne ha fatto uso. Ma anche perché siamo invasi da contenuti multimediali di piattaforme straniere: è stato cancellato il racconto del nostro paese. C' è un progetto politico per investire sulla nostra identità? Macché. Qui gli stranieri entrano e non investono. E chi ha obblighi di legge neanche. Eppure si è arrivati a un buon livello di fiction: "Nero Wolf", "L' amica geniale". Il racconto è cibo per la mente. E l' idea di decrescita felice che ha fatto prendere tanti voti ai Cinque stelle? "Una terribile contromarea cerebrale partita da Grillo, dall'alto della sua casa e dopo aver inquinato tutta la Maddalena con il suo motoscafo. La facesse lui, la decrescita. I suoi non vogliono la Tav ma intanto si spostano con un treno veloce tra Roma, Torino e Milano. Date l' esempio, dico. Tutta questa melma, questa confusione tra verità e fuffa porta al populismo. Adesso sarà dura raddrizzare la situazione. L' Italia è spaccata in due: il nord operoso non vota Cinque stelle e il sud, che dell'Italia è per molti aspetti la parte più colta e raffinata, è devastato e ai Cinque stelle ha creduto. E pensare che basterebbero dieci uomini validi per fare un paese migliore". (Rer)