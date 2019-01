Elezioni comunali: Boccia (Pd), tutti con Lattuca, Cesena modello per rilancio centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Boccia, deputato del Partito democratico e candidato alla segreteria dem, in merito alle elezioni comunali di Cesena, afferma in una nota: "Enzo Lattuca è stato un eccellente deputato. Sempre con Cesena e la sua terra nel cuore e la sinistra nelle vene. Ha fatto battaglie parlamentari coraggiose anche contro vento, dimostrando autonomia di pensiero e senso delle istituzioni. A Cesena, nella sua città, ha la forza e la passione politica per indicare un orizzonte per il futuro della città e della nostra coalizione". Quindi, Boccia, parlando a Cesena, al termine dell'assemblea provinciale del Pd, accompagnato dal responsabile regionale della mozione #aporteaperte, Alessandro Pilotti, aggiunge: "Per il Pd e per tutto il centrosinistra quella di Cesena sarà una sfida importante e Enzo può costruire un modello che servirà a tutti per la ricostruzione. Siamo tutti uniti intorno alla sua eccellente candidatura". (Com)