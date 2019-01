Corea del Sud-Giappone: corte sudcoreana approva sequestro degli asset di Nippon Steel

- La corte distrettuale di Daegu, in Corea del Sud, ha annunciato di aver accolto la petizione dei legali dei cittadini sudcoreani costretti a prestazioni lavorative forzate dall'azienda giapponese Nippon Steel & Sumitomo Metal durante la Seconda guerra mondiale, che chiede il sequestro degli asset di quell’azienda giapponese. La petizione presentata alla fine del mese scorso ha come bersaglio 2,34 milioni di azioni di Pnr, una joint venture di Nippon Steel e dell'azienda siderurgica sudcoreana Posco. Le azioni, che compongono la quota del 30 per cento di Pnr detenuta da Nippon Steel, hanno un valore complessivo stimato in 9,8 milioni di dollari. (segue) (Git)