Russia-Corea Del Nord: viceministro Esteri Choi Son-Hee riceve ambasciatore russo, focus su questione nucleare

- Il vice ministro degli Esteri della Corea del Nord Choi Son-Hee ha ricevuto l'ambasciatore russo Aleksander Matsegora. Lo ha riferito la missione diplomatica russa sulla propria pagina Facebook. "Si è tenuta una conversazione durante la quale sono state discusse alcune questioni di attualità relative alla ricerca di soluzioni per risolvere il problema nucleare nella Penisola coreana", si legge nel comunicato ripreso dall'agenzia "Interfax". Choi Son Hee ha sottolineato che "le tattiche e la strategia dell'agenzia per gli affari esteri della Rpdc sulla nuclearizzazione saranno interamente basate sui principi delineati dal leader del paese Kim Jong-un nel proprio discorso di Capodanno". L'ambasciatore, da parte sua, ha assicurato che la Russia sostiene iniziative volte ad allentare le tensioni nella regione in vista di una soluzione globale ai problemi coreani, "tenendo conto delle preoccupazioni di tutte le parti, degli interessi della Repubblica popolare democratica di Corea". (Rum)