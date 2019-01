Palombara: Codici, cittadini in rivolta per disservizi Aps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si chiama 'Acqua Pubblica Sabina', ed è l'azienda che gestisce il servizio idrico in alcune zone delle province di Roma e di Rieti. Tra i comuni serviti c'è anche quello di Palombara Sabina, dove le cose non sembrano andare nel verso giusto. Presso lo sportello Codici della cittadina sono infatti arrivate diverse segnalazioni. I problemi principali che vengono lamentati dagli utenti di Aps riguardano l'estrema difficoltà di mettersi in contatto con gli uffici della società. Chiamare il numero verde spesso significa una lunga ed inutile attesa, perché non risponde nessuno". Lo riferisce una nota dell'associazione Codici. "La cosa grave - prosegue la nota - è che non si tratta di richieste generiche di informazioni, ma chi chiama lo fa soprattutto per comunicare l'autolettura. Chi non ci riesce va così incontro al danno, dopo la beffa: si rischia infatti di non pagare i consumi reali. A poco vale la possibilità di utilizzare l'altro canale messo a disposizione da Aps, quello telematico. La gran parte dell'utenza, infatti, non ha dimestichezza con internet, non è in grado o non può inviare email. L'associazione Codici, attraverso lo sportello di Palombara Sabina, lancia un appello ad Aps, invitandola a migliorare la comunicazione dell'autolettura, così da offrire ai propri utenti un servizio e non un disservizio. Gli utenti possono rivolgersi allo sportello di Palombara Sabina in via Piave 75 il giovedì presso l'ex sede della Croce Rossa Italiana, oppure contattare lo sportello nazionale al numero 06.5571996, o all'indirizzo email segreteria.sportello@codici.org". (Com)